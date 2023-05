La cerimònia delsés un dels esdeveniments més importants al voltant dels guardons esportius que es reparteixen durant tot l'any. En aquestes gales es troben els millors de totes les disciplines i categories... i es retroben altres del mateix esport. Per això mateix, una de les fotografies més buscades ahir a la nit a París va ser la de. I així va ser. És més, tots dos van gaudir d'una amigable conversa a la catifa vermella, on també va participarparella de Messi.Tots dos van ser captats per les càmeres de televisió i es va poder escoltar algun moment de la conversa. Messi, interessat per la situació del polonès a la que va ser la seva ciutat durant tant de temps, li pregunta:. Lewandowski respon que està tot bé i Antonella afegeix:L'argentí li pregunta tambétal com havia fet l'actual jugador del PSG i altres integrants del Barça, comen el seu moment. Lewandowski confessa que sí, també hi viu. En aquesta cerimònia es van poder veure altres moments tendres a la catifa vermella, com el que van compartir també, flamant campió del Masters de Madrid i actual número 2 del rànquing ATP.

