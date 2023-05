L'OTAN va posar en alerta màxima caces espanyols després d'un incident amb un avió rus al mar Negre

L'incident amb l'avió

Altres notícies que et poden interessar

Situació de forta tensió entreen el marc d'un nou episodi de la guerra. Fonts de l'Aliança Atlàntica han confirmat a la premsa que divendres passat caces espanyols destinats a Romania van ser posats en alerta màxima per sortir a actuar en qualsevol moment.i un avió de l'agència de la UE de control de fronteres, Frontex, que va perdre breument el control després d'una maniobra perillosa de l'aparell rus.assignats a la nostra missió millorada de vigilància aèria destinada a Romania", ha explicat un portaveu de l'OTAN en declaracions a Europa Press.per a la vigilància de les fronteres orientals a conseqüència de l'annexió russa de Crimea el 2014.En particular, s'han reforçat els efectius de vigilància aèria de l'OTAN als països bàltics, ha enviat aparells a Polònia i ha augmentat la capacitat de vigilància de les forces aèries de Bulgària i Romania.Divendres un avió de combat ruses va acostar perillosament a un avió polonès Turbolet L-410 que feia una patrulla per a Frontex en espai aeri internacional a la regió de desplegament romanesa, segons ha denunciat l'agència de protecció fronterera polonesa., acostant-se al L-410 tres vegades a una distància de només cinc metres. Com a resultat, la tripulació va perdre temporalment el control del turbohèlix.​​​​​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola