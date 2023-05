20:00 El comitè de l'Eurocambra sobre Pegasus vol implicar l’Europol en la investigació a Espanya per garantir processos "forenses apropiats"



El comitè del Parlament Europeu que analitza l'ús de programes com Pegasus proposa implicar l'Europol en les investigacions a Espanya per processos "forenses apropiats". Així ho recomana l'informe votat aquest dilluns des d'Estrasburg i que és el resultat d'un any i tres mesos d'avaluacions. En el document, els eurodiputats donen per fet que el govern espanyol està darrere el 'Catalangate' i, alhora, lamenten la manca d'informació que els han proporcionat les autoritats estatals per justificar l'espionatge. En aquest sentit, exigeixen una investigació "justa i efectiva" dels casos d'espionatge no reconeguts pel CNI i demanen a l'Estat que ofereixi més informació sobre les escoltes que es van produir sota l'argument de la seguretat nacional.

19:17 Maragall culpa Colau de la situació dels creuers: "És fruit de l'acord del 2018"



El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha atribuït aquest dilluns la situació actual dels creuers a la ciutat a "l'acord del 2018" entre l'alcaldessa Ada Colau i l'aleshores president del Port, Sixte Cambra. A parer de Maragall, aquell acord "va fixar, aprovar i confirmar que estava bé tenir les terminals de creuers que tenim i la capacitat actual per rebre'ls". El candidat republicà no s'ha mostrat contrari als creuers però sí que ha considerat necessari "governar-los bé". Alhora ha apostat per "potenciar-ne un cert tipus" i no d'altres, en al·lusió a la voluntat de limitar els creueristes de trànsit.

12:58 Illa avisa que els "retards" del Govern en el compliment dels acords "comprometen la credibilitat" d'Aragonès



El líder del PSC, Salvador Illa, ha estat dur amb el Govern i amb Pere Aragonès, i ha advertit que els "retards" de l'executiu en el compliment dels acords subscrits amb els socialistes "comprometen la credibilitat" del mateix president. Illa ha respost així a la proposta d'Aragonès de "gran aliança" per reclamar el traspàs de Rodalies, i ha assegurat que els responsables del servei estan treballat per restablir-lo com més aviat millor. El dirigent socialista ha reclamat engegar "dinàmiques de col·laboració" i ha afirmat que hi ha hagut un abandonament de les infraestructures a Cataluyna que s'està revertint. "S'han executat 1.000 milions d'euros, hi ha un coordinador a Catalunya i s'ha compromès 2.000 milions", ha insistit. En tot cas, ha insistit a Aragonès que els compromisos s'han de complir. "No dic res més, de moment", ha reblat.

12:21 Un municipi de la Costa Brava compra una dessalinitzadora per garantir la temporada turística



El Port de la Selva comprarà una dessalinitzadora per fer front a la salinització de l'aqüífer que abasteix el municipi i garantir aigua de qualitat de cara a la temporada de l'estiu, quan multiplica la seva població. El consistori d'aquest municipi del nord de la Costa Brava abordarà avui la situació en un ple extraordinari per engegar els tràmits i adquirir aquesta instal·lació, amb una inversió de 600.000 euros. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, diu que l'actual situació de sequera no és tan greu com la que es va viure l'any 2018 –quan es va llogar una dessalinitzadora- però que és l'única solució que tenen per garantir l'abastament en condicions als seus habitants en els propers mesos.

10:23 Grífols reestructura la cúpula i nomena Thomas Glanzmann nou CEO



Grífols ha reestructurat la seva cúpula directiva i ha decidit que l'actual president executiu, Thomas Glanzmann, sigui també el CEO de la companyia. En un comunicat, Grífols ha assegurat que el canvi pretén "simplificar el govern corporatiu" de l'empresa, amb una "estructura organitzativa funcional centrada en l'execució" i amb una governança "simplificada". A partir d'ara, Víctor i Raimon Grífols assumiran càrrecs a la cúpula directiva "de caràcter més específic i funcional". Així, Víctor Grífols serà Director d'Operacions, i se centrarà en la gestió del dia a dia de l'empresa, mentre que Raimon Grífols serà Director General Corporatiu i se centrarà en "optimitzar el valor de les filials i associacions corporatives".

08:42 Pimec es mostra partidari de donar recorregut a l'"aliança de país" proposada per Aragonès per exigir el traspàs de Rodalies



Pimec s'ha mostrat favorable a donar recorregut a l'"aliança de país" proposada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per exigir el traspàs de Rodalies. Així ho ha expressat el president de la patronal, Antoni Cañete, en una entrevista al programa Cafè d’idees de RTVE: "Tot el que siguin acords sempre és bo. Permeten complicitats", ha expressat Cañete, que ha insistit que la xarxa de Rodalies "necessita inversions".

08:25 Els horaris de l'R2 Sud segueixen provocant problemes als usuaris una setmana després de l'inici dels problemes greus a la línia



L'R2 Sud, una setmana després de l'inici dels problemes a la línia a partir de l'incendi d'un quadre de senyals, segueix patint problemes en els horaris. Es compleixen els terminis de dos trens per hora i un tercer regional, però segons explica RAC1 des de l'estació de Gavà, no es compleixen els horaris establerts i no s'especifica a quina exacta passaran els combois. Renfe implementa a partir d'aquest dissabte un nou horari a la línia R2 sud de Rodalies a causa de l'avaria a Gavà que afecta el servei des de dilluns a la nit i que no es preveu que estigui solucionada fins d'aquí a tres o quatre setmanes. La nova planificació incrementa, però, en tretze minuts el temps de viatge actual