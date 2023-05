Els mapes de les candidatures municipals: quin partit presenta més llistes a cada comarca?

Quin és el partit que ha confeccionat més candidatures a cada comarca?

A quins municipis presenta llistes cada partit i en quins apareixen i desapareixen respecte el 2019?

Es presenten més o menys candidatures a cada municipi, aquest 2023 respecte el 2019?

Així s'ha fet aquesta notícia



La informació sobre les candidatures que es presenten a cada municipi no és consultable de forma oberta enlloc, sinó que els butlletins oficials de cada província publiquen tan sols les llistes que els faciliten les juntes electorals. Ho fan, però, en format PDF. Nació va poder publicar a finals de maig Enric Cos, sense el qual aquesta anàlisi no hauria estat possible.



No ha estat fins que s'ha resolt aquest impediment que s'han pogut fer totes les transformacions posteriors, vinculant cada llista no municipalista a un partit supralocal i comparant les dades amb les del 2019, per tal d'elaborar els mapes d'aquesta notícia. Malgrat tot, aquesta tasca d'escrapejar arxius en format PDF pot comportar errors, malgrat les comprovacions posteriors que s'hi han fet. Si detectes alguna dada del teu municipi o d'altres que calgui corregir, si us plau, fes-nos-ho saber a data@naciodigital.cat.

L'èxit o fracàs de lesper cada partit no se sabrà fins la nit del 28 de maig, però laacostuma a ser un termòmetre per calibrar la força amb què arriben i en quins territoris poden ser més competitius. El partit que n'ha registrat més ha estat ERC , però aquesta preeminència no és homogènia a tot el país. Tal com es pot comprovar al següent mapa, és la formació que, peròs'ha imposat en nou, elen dues,a l'Aran i en les altres set han empatat dues o més candidatures.Clicant o clicant el cursor per cada comarca, apareix el nombre de llistes que ha registrat cada formació (apareixen aquelles amb dues o més)Igualment, malgrat que ERC ha presentat més candidatures del que ho havia fet mai en unes municipals, no estarà present a alguns municipis on sí que hi era fa quatre anys. Al següent mapa es pot observar quina és la implantació local d'aquest i la resta de partits, però també allà on. Amb un cop d'ull ràpid es pot constatar, per exemple, com els partits de la dreta espanyolista es troben sobretot concentrats ai poc presents a la resta del país, com també li ocorre a En Comú Podem.En total, aquest 2023 es confronten una seixantena de candidatures més que fa quatre anys, un total de 3.562. L'evolució, però, és desigual segons el municipi.on triar aquest 28 de maig i, en canvi, a un 28% n'hi haurà menys. A la resta -com és el cas de-, s'hi presenten la mateixa quantitat de candidatures que el 2019. Al següent mapa, es pot consultar el que ocorre a cada lloc.Clicant o clicant el cursor per cada municipi, apareix apareix la xifra de llistes dels dos comicis i el nom de les que competeixen aquest any

