L'Eurocambra assumeix que Espanya va espiar amb Pegasus més independentistes dels 18 reconeguts pel CNI

Ladona per fet que l'va investigar més independentistes catalans que els 18 que va admetre el. És la conclusió de lade l'Eurocambra sobre l'ús d'aquest programari en el marc del, que ha proposat implicar l'en les investigacions per garantir processos forenses "apropiats". Així ho recomana l'informe votat aquest dilluns des d'i que és el resultat d'un any i tres mesos d'avaluacions.En el document, els eurodiputats donen per fet que el govern espanyol està darrere el Catalangate i, alhora,per justificar l'espionatge. En aquest sentit, exigeixen una investigació "justa i efectiva" dels casos d'espionatge no reconeguts pel CNI -ara exigeixen- i demanen a l'Estat que ofereixi més informació sobre les escoltes que es van produir sota l'argument de la seguretat nacional.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola