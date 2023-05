Espanya cau en el rànquing mundial de llibertat de premsa: la superen Cap Verd i les Seychelles

La precarietat i la no derogació de la llei mordassa, els motius

ocupa la 36a posició de ladel 2023, quatre posicions per sota del registre de l'any anterior i amb una valoració d'1,34 punts menys -de 76,71 sobre 100 a 75,37-. Així ho indica el nou baròmetre de, que examina les condicions en què s'exerceix el periodisme a 180 països dels sis continents.El rànquing l'encapçalen els, amb el permís d': Noruega, els celtes, Dinamarca, Suècia i Finlàndia formen el top 5. Abans del 36è lloc espanyol, s'hi troben països com Timor Oriental (10è), Letònia (16è), Samoa (19è), Namíbia (22è), Moldàvia (28è), Trinitat i Tobago (30è), Cap Verd (33è), Seychelles (34è) i Taiwan (35è).El motiu de l'empitjorament dels resultats és laque pateixen els periodistes. Les condicions laborals contrasten amb el clima generalment favorable per al lliure exercici de la professió, ja que Espanya es troba entre el 30% dels països del món amb unaÉs precisament l'indicador econòmic en que Espanya torna a registrar el seu pitjor resultat, caient fins als 60,33 punts sobre 100, el 2023, davant els 63,38 registrats el 2022. Reporters Sense Fronteres considera que el context econòmic en què es mouen els periodistes espanyols "és," pel panell d'experts en llibertat de premsa -investigadors i investigadores, professors i professores universitaris, periodistes, especialistes en drets humans i llibertat d'expressió...-, que ha contestat al centenar de preguntes que conformen el qüestionari sobre el qual recolza la classificació en l'apartat quantitatiu.Un altre factor que explica el descens d'Espanya al rànquing és l', que mesura el context legislatiu en què es mou la professió periodística. Un moviment que l'organització avaluadora interpreta com les expectatives desfavorables sobre la derogació dels articles més polèmics i perjudicials per a la llibertat d'informació de la "". Segons recull l'informe de RSF, el, "una de les promeses destacades del Govern i els seus socis per a l'actual legislatura, ha refredat la percepció que els experts del sector tenen respecte a l'entorn legal i jurídic que envolta la premsa a Espanya”.L'organització de periodistes també ha recordat que no han tirat endavant altres reformes per despenalitzar els anomenats "" i, tot i això, "". L'indicador del context legal cau fins a 78,74 punts, davant dels 82,16, el 2022.

