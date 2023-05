Barcelona és la ciutat de l'Estat més cara per construir, segons un estudi

és la ciutat on és més car construir a tot l'Estat. Així ho indica el rànquing "", inclòs a l'informe "", que analitza les cent ciutats més grans del món. La segueixen, mentre que en la classificació general, encapçalada per(Suïssa), Barcelona ocupa la posició 73.Darrere de Ginebra, tanquen el podi. I el top 10:(Estats Units),(Alemanya),(la Xina),(Dinamarca),(Estats Units),(Suïssa) i(Estats Units). ​​Màlaga i Madrid, al seu torn, apareixen a les posicions 76 i 79.Aquest índex publicat per l'empresa, classifica les ciutats segons els costos de construcció i la complexitat dels projectes que es desenvolupen per regió. Cobreix vint tipus d'edificis diferents, incloent-hi infraestructures residencials, comercials i del sector públic, i es basa en una enquesta sobre els costos de construcció, una revisió de les condicions del mercat i l'experiència professional dels experts d'Arcadis.L'estudi assenyala quemalgrat unasignificativament alta en els mercats de materials clau, com són el formigó, l'acer i les canonades de plàstic. La inflació va assolir el punt més àlgid el 2022, amb entre un 8% i un 10%, fet que "ha creat, que a més feien front a un increment dels costos de finançament i s'enfrontaven a temps d'espera molt prolongats". La previsió per a l'any 2023 és que la inflació torni a caure al voltant del 3%, afegeix.

