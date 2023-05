Primera semifinal d'Eurovisió 2023: quins països competeixen per passar a la final?

1. Noruega: Alessandra, amb Queen of Kings

2. Malta: The Busker, amb Dance (Our Own Party)

3. Sèrbia: Luke Black, amb Samo Mi Se Spava

4. Letònia: Sudden Lights, amb Aijā

5. Portugal: Mimicat, amb Ai Coração

6. Irlanda: Wild Youth, amb We are one

7. Croàcia: Let 3, amb Mama ŠČ!

8. Suïssa: Remo Forrer, amb Watergun

9. Israel: Noa Kirel, amb Unicorn

10. Moldàvia: Pasha Parfeni, amb Soarele şi Luna

11. Suècia: Loreen, amb Tattoo

12. Azerbaidjan: TuralTuranX, amb Tell me more

13. República Txeca: Vesna, amb My Sister's Crown

14. Països Baixos: Mia Nicolai & Dion Cooper, amb Burning Daylight

15. Finlàndia: Käärijä, amb Cha cha cha

ja tremola. La setmana d'ja ha començat i aquestse celebra ladel festival.per-se per a la gran final del dissabte al vespre, on ja hi ha cinc estats amb plaça fixa: Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França i Espanya.Tot i que l'edició passada la va guanyar Ucraïna amb un himne de resistència davant la invasió russa , els anglesos acullen la gala i són el país amfitrió , ja que el conflicte a l'est d'Europa persisteix. Repassem, un a un, l'd'aquest dimarts i quina cançó representen.[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=-uY37gGPkNU[/youtube]

