Vídeo | Dos homes escalen la Torre Agbar de Barcelona sense mesures de protecció

Ara mateix a la Torre Agbar de Barcelona. Dues persones estan escalant l'edifici. Mossos i bombers als voltants fan tasques de prevenció. Quan baixin se'ls identificarà i denunciarà | @rnavarrox pic.twitter.com/aPKafAKy4D — Isabel Ojeda (@isabelojedam) May 8, 2023

Escena estrambòtica la que s'ha viscut el migdia d'aquest dilluns a Barcelona. Elshan identificat i denunciat dos homes per escalar la, també coneguda com la, ​​segons han explicat fonts policials. Juntament amb els, han precintat la zona i han realitzat mesures de prevenció.Concretament, el cos policial català ha rebut l'avís cap a les 13:08 hores i diversos agents s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Allà, han esperat que els homes arribessin al cim de la torre "per no posar en risc la seguretat" i, tot seguit, els hanLa periodista de TVE,, ha enregistrat l'escalada pel lateral de l'emblemàtic edifici de la capital catalana amb l'absència de qualsevol mesura de seguretat com un arnès o una corda. Tampoc sense cap mena de permís municipal, fet que està castigat amb

