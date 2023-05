El polèmic obsequi per a la guanyadora de la Cursa de la Dona de Madrid

📢 Comunicado oficial de la Carrera de la Mujer pic.twitter.com/JcjJuFLQ9O — Carrera de la Mujer (@CarreraMujer) May 8, 2023

Lava aplegar aquest diumenge 32.000 participants, coincidint amb el Dia de la Mare. Ara bé, l'èxit de participació es va veure eclipsat per un detall que no ha passat desapercebut a les xarxes. La guanyadora de la carrera, la sèrbia Ivana Zagorac, va rebre com a regalcom a suplement del trofeu pertinent. Però això no ho és tot, la segona classificada va rebre un aspirador sense cable., fet que ha obligat a l'organització a actuar. Els responsables de l'esdeveniment asseguren que la Thermomix "no era un premi" sinó "un regal" d'un dels patrocinadors, l'empresa alemanya Vorwerk, que fabrica el famós robot i fa dos anys que esponsoritza aquesta cursa solidària contra el càncer de mama. Però la resposta a les crítiques ha estat insuficient per apaivagar el foc.Des de l'organització, però,a través d'un comunicat, però consideren que "és un producte que no té un caràcter sexista i que és ideal per a qualsevol persona esportista que vulgui millorar els seus hàbits nutricionals."Els promotors procuraran que no es repeteixi i es comprometen a prendre mesures per evitar una altra controvèrsia en el futur. Cal destacar que aquesta cursa ha permès fer unaper a l'Associació Espanyola Contra el Càncer.El comunicat de l'organització afegeix que sempre s'ofereix una enquesta a les participants perquè decideixin sobre aspectes com ara els regals o el color de la samarreta. En aquesta edició, per exemple, les corredores van lluir el dorsal 016 per fer difusió del número de telèfon contra la violència masclista. A les darreres edicions detambé hi ha hagut crítiques per alguns dels obsequis oferts pels patrocinis , com la revista Hola, mostres de Sanytol o pintaungles.

