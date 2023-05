Adif admet que desconeix les causes de l'incident a l'estació de Gavà després d'una setmana

El director general de Conservació i Manteniment d', Àngel Contreras, ha explicat aquest dilluns que encarade la catenària a l'estació de Gavà de dilluns passat. L'incident provoca que només puguin circular tres trens per sentit i hora per la zona i ha revifat les exigències de la Generalitat perquè l'Estat li cedeixi la gestió. El president, Pere Aragonès, ha lamentat en roda de premsa amb el conseller de Territori,, i la directora de Rodalies,que el servei de trens no hagi estat una "prioritat política" dels governs espanyols deli delAdif, però, ha rebatut en la mateixa roda de premsa que es va produir unde la catenària a causa de la sobretensió d'un element de subjecció de la pèrgola, un tipus d'incidències que es deuen "normalment" a, i ha assegurat que la catenària estava en perfecte estat. Ha apuntat que un llampec -que el Govern central va apuntar com a possible causa la setmana passada- "és possible o factible", tot i que ha assenyalat altres possibilitats, com que algun element extern s'enganxés amb la catenària impulsat pel vent o el pas d'un tren que consumís massa energia.També ha assenyalat que en altres "casos similars que han passat en altres llocs, un dels motius són els intents de robatori", tot i que ha insistit que pot ser que aquesta no sigui la causa del trencament. Preguntat per la publicació de l'informe que n'indiqui la causa exacta, Contreras ha explicat que s'està enllestint, però que Adif prioritza els treballs per reparar l'avaria: ", que és el més important". La línia R2 Sud de Rodalies va registrar fins a 148 incidències durant tot el 2022 . Aquesta xifra equival a pràcticament una incidència cada tres dies. Totes aquestes incidències són considerades com a significatives o greus, fet que van provocar almenys 100 minuts de retard. Així doncs, no queden registrades incidències o retards menors.

