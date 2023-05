[impactesequera]ha convocatel 9 i el 16 de maig per exigir una resposta urgent a l'Estat davant l'episodi deque afecta greument la pagesia del país. El sindicat critica la gestió de la sequera per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, organisme depenent del govern espanyol.La primera mobilització tindrà lloc dimarts diai es durà a terme a. En el cas de Lleida, la tractorada sortirà de les diverses capitals i municipis de Ponent fins arribar a Lleida a l'esplanada de davant del Decatlhon, on les diverses columnes de vehicles s'ajuntaran. Cap a les 9.30 h està previst que la protesta surti d'aquest punt i recorri el pont de la Universitat fins acabar davant de la, a la plaça de la Pau.En el cas de la mobilització del proper, la marxa sortirà de diversos punts de Catalunya i, davant la, on el sindicat espera poder mantenir una trobada amb representants d'aquest òrgan, tal com reclamen des de fa setmanes. Sobre la gestió de la CHE, critiquen que s'hagi permès a lesper generar electricitat.Des d'Unió de Pagesos afirmen que les dues protestes volen, per una banda, demanarperquè la CHE informi de la gestió que ha fet dels recursos hídrics de la conca de l'Ebre en els darrers mesos. I de l'altra volen pressionar perquè el govern espanyol assumeixi les conseqüències d'aquesta gestió. També han convidat a la resta d'associacions agràries a sumar-se a la protesta.Des de sindicat també urgeixen l'Estat a aplicar mesures davant la seva preocupació per la possibilitat que lesque afecten el canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues es puguin estendre a la resta d'infraestructures hidràuliques del territori, com ara els canals de Catalunya-Aragó i el de Pinyana, o fins i tot a la séquia Auxiliar del canal d'Urgell. Alerten que si no s'actua, una part de la pagesia abandonarà els camps.

