Foment assegura que l'acord salarial amb els sindicats mostra «l'ànima social» dels empresaris

El president de, ha expressat el seu suport a l'acord tancat divendres entre la patronal espanyola, i que contempla un augment salarial del 4% per a aquest any, i increments del 3% per al 2024 i 2025. "És un bon acord -ha dit-, un acord equilibrat pel que fa a retribucions i actualitzacions de salaris respecte a la inflació dels propers anys".Però Sánchez Llibre ha afegit un altre element. L'acord demostra, segons ell, que els empresaris tenen. El líder patronal ha destacat que l'acord "garanteix l'" alhora que posa en valor la posició de Foment, "que sempre ha advocat per la concertació social".Sánchez Llibre ha reclamat alque, després d'aquest acord entre els agents socials, "prengui nota" i engegui mesures que ajudin a una major "competitivitat" de les empreses, amb polítiques fiscals que permetin més ocupació i una administració pública "més eficaç".El líder de Foment, que ha felicitat el president de la CEOE,i el seu equip negociador per assolir l'entesa amb els sindicats, ha insistit en què Foment està plenament alineat amb la CEOE en aquest tema i ha recordat l'acord produït entre els sindicats i la. Un acord "difícil" en què el paper de Foment va ser cabdal per garantir l'estabilitat en el sector i que Sánchez Llibre ha qualificat deDivendres es va fer públic l'acord, subscrit en el marc de les negociacions per a l'ocupació i la negociació col·lectiva. Aquest dilluns, la cúpula de la CEOE i la direcció del sindicat UGT han ratificat per unanimitat l'acord, mentre que Comissions té previst fer-ho demà. L'acord final era un objectiu que el govern espanyol havia assenyalat com a prioritari.

