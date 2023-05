Patronals i sindicats acorden apujar els salaris un 10% fins al 2025: les claus dels nous convenis

Es tracta d'una "recomanació general"

No afecta tothom: només els treballadors i assalariats sota conveni

ERTO, contractes fixos discontinus i jubilació parcial per lluitar contra l'atur

Salut laboral i igualtat

Transició digital i transició ecològica

Les grans patronalshan ratificat per unanimitat aquest dilluns l'esborrany de l'acord tancat divendres passat amb els sindicats que recomana; un 4% aquest any, un 3% el 2024 i un altre 3% el 2025. A més, el nouinclou una clàusula de revisió anual en funció de l'evolució dels preus, que es podria traduir amb un increment addicional de l'1%. Com els representants de les empreses,ja ha validat el document per votació interna, mentre quereunirà aquest dimarts el comitè confederal per donar-li el vistiplau i fer-lo efectiu definitivament.L'acord segellat entre patronals i sindicats consisteix en uni en cap cas esdevé una obligació per les empreses ni garanteix un increment automàtic dels sous, fet que els treballadors no podran reclamar judicialment. És, aleshores, un conjunt de pautes per a l'elaboració de convenis col·lectius, que sí que són vinculants.El govern espanyol no juga un paper directe en la negociació de l'AENC i els aparells de l'Estat no estaran capacitats per a garantir l'aplicació del document resultant. Per tant, les mesures afecten només una part dels treballadors i assalariats, un 52% i un 62,2% respectivament. Sónque, a partir d'ara, es negociaran amb les recomanacions que estableix aquest nou acord. De fet, el text puntualitza que les directrius que conté "han d'adaptar-se a les circumstàncies específiques de cada sector o empresa".Les tres grans eines que subratlla l'esborrany per mantenir els llocs de treball i lluitar contra l'atur són els, els contractes alternatius als temporals i la jubilació parcial. "Considerem que", diu ben clar el document, que valora molt positivament l'experiència dels ERTO durant la pandèmia.D'altra banda, i en la línia del que marca la reforma laboral, ambdues parts demaneni criden a fomentar elsper atendre les necessitats de flexibilitat dels treballadors i les empreses, així com ampliar fins a l'any la duració delsi establir un màxim de tres mesos pelsPel que fa a la, l'AENC la descriu com "un instrument adequat per al manteniment dels llocs de treball i el rejoveniment de les plantilles, alhora que assenyala altres alternatives com les fórmules de"per facilitar el trànsit des de la vida activa a la retirada laboral".L'empitjorament de les dades sobre elsper causes relacionades amb el lloc de treball preocupa a patronals i sindicats, que aprofiten el nou acord per instar les empreses a estudiar-ne les causes i fixar línies d'actuació per reduir-ne el nombre i la durada. Tanmateix, els agents socials demanen a l'Administració que s'involucri i firmi convenis deper a la "realització de proves diagnòstiques, tractaments terapèutics i rehabilitacions".En aquest mateix sentit, el document demana, amb mesures que fomentin la contractació femenina en aquells sectors i empreses en què les treballadores estiguin més infrarepresentades, i la regulació dels criteris de promoció i ascensos. També s'expressa la necessitat de combatre l'assetjament i la violència sexual per raó de sexe, amb protocols específics. Uns protocols que "també han de contemplar la", diu.Els darrers puntals de l'esborrany acordat entre patronals i sindicats són el de lai el de la transició ecològica. En aquest primer punt, es fa una menció especial a la, que s'estipula que "haurà de seguir el principi de control humà, i ser segura i transparent". Així, els empresaris hauran d'informar les plantilles sobre l'ús que en facin i garantir que no existeixen prejudicis ni discriminacions. En referència al segon punt, l'escrit insta a afrontar de manera urgent i efectiva la, amb propostes com plans de mobilitat sostenible, transport col·lectiu per àrees geogràfiques, polígons industrials o espais de gran concentració de treballadors" per reduir emissions.

