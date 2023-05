Pablo Motos, operat d'urgència: «Quin ensurt»

"Ensurt" de. El presentador deha estat operat d'urgència per un trencament del 90% del, tal com ha explicat a través de les xarxes socials. Es tracta del múscul que es troba a la part posterior del braç i, tal com es veu a la imatge, requereix ús deSegons han explicat diversos mitjans, el trencament es va produir mentre el comunicador de les nits d'entrenava. En sortir de l', sense saber molt bé on estava, la meva dona em va dir que em poses a peu dret i em va fer la foto. Ara em diu. El presentador donarà més detalls a El Hormiguero.

