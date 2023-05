El Suprem descarta suspendre per ara l'acord de la Junta Electoral que retira l'acta a Borràs

Elha descartat suspendre de manera cautelaríssima l'acord de la(JEC) que retira l'acta de diputada a. La sala contenciosa-administrativa ha rebutjat la petició de la líder dei diu que no ofereix "cap argument" per justificar la urgència que requereix una suspensió d'aquestes característiques, que s'hauria de fer sense escoltar la JEC. L'organisme administratiu va acordar la setmana passada retirar la credencial de diputada a Borràs després de la sentència del TSJC, que la condemna per prevaricació i falsedat documental pels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).El Parlament també va presentar recurs contra l'acord de la JEC, però no va demanar una suspensió cautelaríssima, sinó cautelar. En aquest sentit, el Suprem ha donat deu dies a l'organisme electoral perquè es posicioni, abans de prendre una decisió. Tot apunta, tenint en compte els precedents de Quim Torra i Pau Juvillà, que el Suprem no avalarà els arguments de Borràs i de la cambra catalana. A més, els recursos no són suspensius, per tant la JEC pot executar la decisió en els propers dies i deixar Borràs sense acta de diputada i fer córrer la llista de Junts.L'argument de la JEC és que en el cas de Borràs s'ha d'aplicar la inelegibilitat sobrevinguda, que ja va aplicar en el cas de Torra i Juvillà. La líder de Junts va ser condemnada per delictes contra l'administració pública, que porten associades penes d'inhabilitació. Així, la JEC vol retirar l'acta de Borràs sense que hi hagi sentència ferma, cosa que genera dubtes perquè podria suposar una vulneració de drets. En tot cas, un cop sigui efectiva la decisió, el Parlament haurà d'acordar qui substitueix Borràs a la presidència, un debat que coincidirà amb les eleccions municipals.

