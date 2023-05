Junts es presenta com a antídot contra la «incompetència» d'ERC i el «sucursalisme» del PSC

està instal·lada en la incompetència institucional, i elvol convertir les municipals en una primera volta de les eleccions espanyoles.és garantia de bon govern", ha assenyalat aquest dilluns, portaveu de la formació que lideren, en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit. Rius ha incidit en la idea que cal refer la confiança de la Generalitat després del "desgavell" de les, tasca que hauria de requerir "responsabilitats polítiques de debò" i no. Una manera d'apuntar cap a la consellera de la Presidència,, i de criticar que només s'hagi destituït l'anterior directora general de Funció Pública, Marta Martorell , pel caos en els exàmens. Pel que fa al, Rius els ha acusat de tenir una visió "sucursalista" de Catalunya.També els ha criticat com a "responsables", juntament amb els comuns, del "desgavell a", del qual ERC no n'és "aliena" perquè és "col·laboradora necessària" a l'hora d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat. La setmana passada, Junts ja va indicar que els republicans han posat la "catifa vermella" als socialistes, i que això forma part del substrat de problemes que encadena la xarxa de Rodalies en els últims mesos. La líniava registrar fins a 148 incidents durant tot el 2022 . Aquesta xifra equival a pràcticament una incidència cada tres dies. Les dades han estat publicades aquest mateix dilluns a eldiario.es després de realitzar una petició de transparència a Adif., fet que van provocar almenys 100 minuts de retard en un o diversos trens. No queden registrades aquelles incidències o retards menors.

