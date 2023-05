Mor un home de Barcelona mentre feia barranquisme a Osca

Un home de 69 anys i veí de la demarcació deva morir diumenge al barranc Los Oscuros de Balced, a la serra de Guara d'. Lava recuperar el cos de la víctima després que un company de l'home alertés els serveis d'emergència aragonesos sobre la seva desaparició a les 16.45 hores.El testimoni va explicar que tots dos es trobaven alquan van ser sorpresos per unai es va produir un increment del cabal de l'aigua sobtat que va arrossegar-los riu avall. En l'operatiu hi van participar un helicòpter de la Unitat Aèria del cos policial i una grua, a més de membres deli Intervenció eni també del 061.Segons el company de la víctima, quan van tenir lloc els fets va intentar remuntar elsent-li impossible, degut al fort, per això va esperar a veure si el seu company arribava fins al punt on es trobava, però davant del temps transcorregut sense que aparegués va decidir moure's fins a un lloc amb cobertura per donar l'avís als serveis d'emergències.Els membres de la unitat de muntanya van iniciar la cerca des de l', ateses les males condicions que presentava el barranc. En localitzar el que semblava un, van baixar mitjançant un cicle de grua. Malauradament, elsno van poder fer res per salvar la vida de l'home i el 061 va certificar-ne la mort.

