Els infants i adolescents denuncien unes 25 situacions de violència cada setmana

catalans denuncien gairebé, segons les dades del darrer informe de la. Segons ha avançat RAC1, des de la creació de l'entitat el 2021, ha registrata les aules del país. D'aquestes,han tingut lloc en el seu segon any d'activitat, fet que suposa un creixement delrespecte del primer any, quan se'n van atendre 843.Les violències que més han augmentat són aquelles que tenen a veure amb l'que. En aquest sentit, en nombres absoluts també s'han incrementat els casos de maltractament per part d'un adult i les violències masclistes. Del total de casos, molts s’han produït a l’escola, però també n’hi ha que tenen lloc en l'àmbit familiar o personal.En concret, s'han registratrelacionades amb casos d'assetjament escolar, el que representa eldel total;que fan referència a situacions de maltractament infantil, aglutinant el; i gairebé. Tots aquests casos s'han incrementat respecte del primer any de funcionament de la unitat. A més, n'hi ha hagut 9 per racisme, quatre més que en l’anterior exercici.Per contra, les que estan vinculades amb la salut mental han disminuït, passant de 70 a 57. Així mateix, se n'han comptabilitzat 49 per motius diversos.per atendre les situacions de violència i les demandes d’informació i d’orientació en matèria de violència i maltractaments a la infància i adolescència a tota la comunitat educativa. Al mateix temps,als centres per activar els protocols i la presa de decisions en les primeres accions de resposta.

