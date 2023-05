«L'alcalde de tothom»: el lema de Maragall per una campanya en companyia de Junqueras i el Govern

Acte central: Santa Coloma de Gramenet

[municipalsinformacional]En una cursa electoral en la qual tots els partits polítics s'erigeixen en l'alternativa a l'actual alcaldessa, Ada Colau , hi ha un candidat que es reivindica com l'únic que ha aconseguit guanyar la líder de BComú. És, que malgrat assolir la victòria l'any 2019, no va aconseguir arribar a l'alcaldia de Barcelona després que la formació de Manuel Valls regalés els seus vots al pacte entre els comuns i el PSC. Tot i que les enquestes donen avantatge als dos partits que governen actualment la ciutat , ERC està convençuda que pot guanyar de nou a la capital catalana. El lema escollit per fer-ho és ', que deriva també en ''.Així ho han desvetllat els republicans aquest dilluns en roda de premsa, i també, en un contacte informatiu, han desgranat detalls de la campanya tant en l'àmbit nacional, com en el de la capital catalana. A Barcelona concretament, al costat de Maragall, hi tindrà una àmplia presència el president del partit,en fins a cinc dels actes. Però també es podran veure als actes als barris membres del Govern com el mateix president,, i els consellers Joan Ignasi Elena,. Pel que fa als actes, n'hi haurà als 10 districtes de la ciutat, però tant l'arrencada com el final seran al centre de Barcelona: a la plaça del Rei i a la plaça de Catalunya.Maragall ha resumit com viuen la campanya: amb l'objectiu de revalidar aquell 2019: "Es tracta de tornar a guanyar". A més, ha assegurat que la formació està molt més preparada en aquestes eleccions, després de quatre anys "d'aprenentatge i escolta" des de l'oposició. Sobre el lema de campanya, ha apuntat que l'objectiu és parlar de la "Barcelona gran", i adreçar-se i governar per la "". "Jo vull ser l'alcalde de l'1,6 milions de ciutadans", ha afegit. Ha assegurat, també, que d'aquesta manera s'adrecen a l'interès general i no a "grups concrets" com considera que ho fan altres partits.Més enllà de Barcelona, el lema dels republicans en l'àmbit nacional és '', i apareixerà a tots els cartells de lesd'ERC, en segon terme del lema principal de cada llista. L'acte central d'ERC serà a, municipi on es presenta Gabriel Rufián per fer contrapès a l'actual alcaldessa, Núria Parlón, però també per esdevenir l'alcaldable metropolità. L'acte serà el 20 de maig a les 12:00 hores amb un fort desplegament de la cúpula d'ERC. Tant Junqueras, com Aragonès, però també Marta Rovira i consellers del Govern faran acte de presència en actes a Manresa, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Vic, Girona, Tarragona, Sant Cugat o Mataró.Per què s'ha escollit el lema de 'Futur republicà'? L'objectiu d'ERC és "consolidar" la transformació "republicana" del país, iniciada l'any 2019, quan els republicans van ser els guanyadors de les eleccions municipals a Catalunya. Enguany, són el partit que més candidatures presenta, amb llistes a totes les. "El futur republicà és un futur on es garanteixin les oportunitats i un futur digne per a tothom, amb uns serveis públics eficaços que puguin respondre als moments difícils i que permetin construir una societat més igualitària, avançada i respectuosa amb l'entorn", apunten els republicans.

