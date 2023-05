Barcelona prohibeix que bicis i patinets circulin per les voreres

Prohibició completa a la circulació deper les voreres de. Tal com ha avançat aquest dilluns La Vanguardia, el consistori de la capital catalana preveu que cap d'aquests vehicles pugui passar per vies de vianants, actualitzant la normativa actual, que permetia fer-ho en aquells espais que fessin més de cinc metres d'amplada.El canvi en la norma es troba en el marc de l'aprovació de la nova ordenança de circulació, i un cop els tècnics municipals han determinat que lade totes les vies urbanes, sumada a l'ampliació de la xarxa de, permeten apartar definitivament aquests vehicles de la zona per on circulen els vianants.L'ordenança només recull una excepció: elsi els adults que els acompanyin sí que podran circular per les voreres, sense cap limitació horària. L'objectiu de l'actual govern municipal era tancar aquesta prohibició abans de les eleccions municipals , però lespresentades endarreriran l'aprovació molt probablement fins passats els comicis, en el primer ple després que es constitueixi el nou alcalde o alcaldessa de la capital catalana.En la mateixa línia de garantir una seguretat més gran a la via pública, des de l'1 de febrer està prohibida l'entrada de patinets elèctrics al transport públic . La mesura es mantindrà durant sis mesos, arran que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat, i en aquest període s'elaborarà un pla que en reguli l'accés.

