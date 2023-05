Busquen un home de 58 anys a Tortosa

Unes vint dotacions delsde la Generalitat,, amb l'ajuda de voluntaris,des este diumenge al vespredea la zona deldelL'avís va ser a les 20.48 hores i des d'aleshores hi treballen els serveis d'emergències, inclosos la unitat canina dels Bombers, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers amb seu a Valls i. L'avís el va donar a emergències un amic del desaparegut, que va explicar queamb ell però des de les set de la tarda, quan el va veure al camí de la Mola del Punxó, ja no l'havia localitzat.L'home ésd'origen europeu, no duia telèfon mòbil i l'amic ha explicat que no sabia si podria tornar sol.

