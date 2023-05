Collboni recupera l'«Hola» dels Jocs Olímpics per tornar l'orgull a Barcelona

Una desena de ministres, a Barcelona

Les enquestes -les internes i les que no ho són- somriuen al PSC de cara a lesde Barcelona. El candidat,, ha presentat aquest dilluns el lema i la imatge de campanya, que recuperaper tornar l'"orgull" en una ciutat que, segons els socialistes, ha perdut força en la darrera dècada. L'aposta pel PSC passa per un equilibri entre el passat socialista -Collboni insisteix que els alcaldes del PSC són els que han liderat les transformacions més importants de la ciutat, un exemple clar són els Jocs- i el futur que vol tornar a liderar el PSC després d'anys de suport al govern d'Ada Colau.Per això, el lema és "" i l'objectiu és corregir les urgències -sobretot la seguretat, la neteja i l'ordre a la ciutat- i posar les bases per als propers anys amb polítiques d'habitatge i de creació ocupació digne. L'"Hola", protagonista al vídeo de la campanya, resumeix la Barcelona "positiva, amable i integradora" dels alcaldes socialises i que vol el recuperar PSC. Per arribar-hi, Collboni s'ha erigit en hereu del llegat dels alcaldes del seu partit. "Volem tornar a la Barcelona que ens omplia d'orgull i funcionava, que s'expressava al món i cuidava els petits detalls humans", ha explicat l'alcaldable.En la campanya hi tindran un paper destacat el president del govern espanyol,, que ja va ser a Barcelona la setmana passada per reivindicar la seva obra de govern, i també els ministres espanyols, una desena dels quals acompanyarà Collboni les properes setmanes. El PSOE, que tancarà la seva campanya a la capital catalana, té esperances a Barcelona, l'única gran ciutat de l'Estat en què aspira a guanyar. El camí cap al 28-M començarà al Carmel, feu socialista, amb la presència de la ministra, i tancarà a l'Estació del Nord amb Sánchez i l'expresidentCollboni-la zona alta i les zones més humils- en més de 100 actes. El missatge serà de present immediat i de futur. Collboni es presenta com el candidat que pot resoldre les "urgències" que presenta la capital catalana, que ell situa sobretot en la seguretat, la neteja i la percepció de molta gent que la ciutat està "desendreçada". Alhora, algunes de les seves propostes estrella -més de 400, en el programa electoral- passen per l'habitatge i les polítiques d'ocupació amb salaris dignes. L'objectiu és interpel·lar elsperò també el segment deque venen en Collboni una opció d'ordre.En un escenari en què les enquestes els situen amb opcions d'arribar a l'alcaldia 12 anys després, el PSC situa Barcelona en la cruïlla entre "". Colau, en aquest cas, seria "continuïtat", mentre que el canvi l'encarnen o bé Xavier Trias o bé Jaume Collboni. Dijous passat, des del Fòrum, el candidat socialista ja va inaugurar el cos a cos amb el candidat de Junts, que Collboni veu com un "" per a la capital catalana, perquè podria suposar un retorn al passat, tant en termes de polítiques com en relació amb el procés. Aquest cap de setmana, Trias ha participat de l'acte de Junts i ha estat beneït oficialment per

