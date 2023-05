L'exblaugrana Marc Overmars: «El 45% del meu cor està mort»

no passa per la millor etapa de la seva vida. L'exjugador delva patir un vessament cerebral a finals de desembre, i ara ha trencat el silenci al mitjà delsHet LaatsteNieuws: "El 45% del meuestà mort", ha assegurat gairebé mig any després que patís aquest accident cardiovascular."He de recuperar l'alè quan parlo molt i necessitoper mantenir la concentració", ha assegurat l'exfutbolista holandès, que també ha demanat que ningú senti pena per ell perquè es considera un "". Malgrat la delicada situació de salut, manté que no vol aturar la seva activitat, actualment com a director esportiu del club belga: "Prefereixo morir que no fer res", defensa.Des del març de l'any passat, Overmars gestiona la direcció esportiva del club de la ciutat d', després de la seva sortida de l', on ocupava el mateix càrrec, entre denúncies d'assetjament sexual a treballadores de l'entitat holandesa. Com a futbolista, va militar al Barça entre el 2000 i el 2004 i és un jugador recordat també per les seves actuacions al mateix Ajax i a l'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola