Mor a Bolívia el militar que va capturar el Che Guevara

El general, el militar bolivià que va aconseguir capturar Ernesto Che Guevara el 1967, ha mort aquest dissabte als 84 anys, després d'haver estat ingressat a l'hospital per problemes renals fa diverses setmanes, segons ha confirmat el seu fill a través de les xarxes socials.l'operació militar que el 1967 va aconseguir capturar el 'Che', que va ser després executat pel soldat, que va morir el març de l'any passat.El general ha estat vetlat aquest diumenge per quatre generals del servei passiu en una cerimònia simbòlica que el seu fill ha detallat que es dóna a tots els generals del país, però que en aquest cas lhavia prohibit fer efectius militars en actiu. En declaracions al diari bolivià El Deber,, ha afirmat que "els comandants vulneren les normes per quedar bé amb el Govern, ja que ells van indicar que són ordres superiors".

