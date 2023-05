Un home envaeix amb el seu cotxe les urgències d'un hospital de Portugal per exigir que l'atenguin

. Un home ha envaït amb el seu cotxe el servei d'del centre hospitalari de la ciutat de Cascais com a protesta perquè no l'atenien de manera correcta.Segons informen els mitjans locals,a dins del vehicle assegurant que havia estat "sistemàticament discriminat" per l'hospital.d'entrada del servei i ha impedit el pas a altres usuaris, que han hagut d'entrar per altres accessos.El conductor ha estat detingut posteriorment per la policia portuguesa. Abans de ser arrestat,del vehicle assegurant que feia més de dos anys i mig que demanava ajuda al centre i no l'atenien. Ell mateix reclamava que volia saber quin era el motiu pel qual no era atès en el centre públic "després de gastar-se milers d'euros en hospitals privats". L'home assegurava que estava "greument malalt".

