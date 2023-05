L'OMS no és partidària de retirar les mascaretes en hospitals i centres sanitaris

El motiu de l'OMS

no es mostra gens partidària de retirar les mascaretes dels hospitals i dels centres sanitaris, tal com han demanat diverses administracions catalanes i estatals.a la població i no afluixar la vigilància perquè "la pandèmia encara no s'ha acabat".Ho ha assegurat la portaveu de l'OMS,en què també ha recomanat que la mascareta segueixi fent-se servir en espais amb poca ventilació o insuficient distància de seguretat, encara que no sigui obligatori per llei.i ha demanat millorar i enfortir el sistema sanitari des d'un punt de vista material i professional.Margaret Harris ha lamentat que alguns països hagin reduït els testos que es fan i ha considerat que “és una mala idea” perquè fa impossible “seqüenciar el virus per saber si ha mutat”. En aquest sentit, h, “per això és important testar i tenir una vigilància estricta del comportament del virus”, ha afirmat. Harris ha recordat que els principals elements per combatre la pandèmia són la vacunació, els testos, la ventilació i sobretot l’ús de mascareta.Per aquest motiu recomana seguir-la portant com a mesura preventiva, encara que per llei no sigui una obligació. ", sobretot en espais tancats", ha apuntat Harris que ha insistit "que la gent continuï portant-la si no hi ha prou ventilació o distància", afirma. Tot plegat després que divendres passat l'OMS decretés la fi de l'emergència internacional per la covid-19 a través d'un comunicat en què va advertir que el virus continua sent "un problema de salut", però va afegir que no constitueix "una emergència de salut pública i preocupació internacional".

