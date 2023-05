Es mantenen els problemes amb els horaris de l'R2 Sud

Renfe reforça el servei complementari d’autobusos:



🕕06 a 09h: Sant Vicenç de Calders – Barcelona

🕡06.30 a 9 h: Castelldefels- Gavà - Barcelona

🕔17 h a 19h: Barcelona – Castelldefels i Gavà

🕕18h a 20.30h: Barcelona – Sant Vicenç de Calders — Rodalies Catalunya (@rodalies) May 8, 2023

Els nous horaris de Renfe



Aragonès demana una "aliança de país" pel traspàs de Rodalies

una setmana després de l'inici dels problemes a la línia a partir de l'incendi d'un quadre de senyals, continuen patint problemes en els horaris.l, però segons explica RAC1 des de l'estació de Gavà, no es compleixen exactament els horaris establerts i no s'especifica a quina hora exacta passaran els combois. És a dir, cada mitja hora no passen.Des de dissabte,dels nous horaris implementats des de dissabte. Ara bé, molts usuaris protesten a les xarxes perquè aquests no apareixen a les pantalles de les estacions o no es compleixen i els combois apareixen cada cert temps. Una situació que es va viure ja la setmana passada: passaven dos trens per hora, però ho arribaven a fer amb 50 minuts de diferència.Renfe implementa a partir d'aquest dissabte un nou horari a la línia R2 sud de Rodalies a causa de l'avaria aque afecta el servei des de dilluns a la nit i que no es preveu que estigui solucionada fins d'aquí a tres o quatre setmanes. La nova planificació incrementa, però, en tretze minuts el temps de viatge actual.El president de la Generalitat,, va proposar aquest cap de setmana articular una "aliança de país" entre administracions, agents socioeconòmics i entitats de la societat civil per exigir al govern espanyol el traspàs dei les inversions necessàries al servei. En un article publicat aquest dissabte al diari Ara, Aragonès plantejava posar en marxa aquest front comú "", després de les eleccions municipals: "Malgrat que no hauria de ser així, deixem passar les eleccions municipals si això ha de facilitar el consens".

