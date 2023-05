Així va ser la rua de celebració de la Lliga ACB del TDK Manresa, ara fa 25 anys

El 1998 hi havia, molts menys que ara, i lesno estaven ni pensades. de fet,. La solució per qui volia omplir els vespres o els caps de setmana davant la tele era anar alAixí va ser com el gran aficionat a l'esport i, al bàsquet en concret,, que regentava elal carrer Sant Joan d'en Coll de Manresa per aquella època, va començar a conèixer l'staff tècnic i molts jugadors del, un equip que ambal capdavant va fer història, no només en el bàsquet local, sinó en el nacional i el l'internacional.Laes va viure com una fita que no es podria tornar a repetir mai més, però només van caldre dues temporades més perquè el mítics'emportés lapartint de la sisena posició a la fase final i eliminant l', eli elper tres 1-3.com mai, i dos dies desprès del darrer triomf es formava una rua que va ser seguida per Ramon Llorente càmera en mà, i aprofitant els seus, va retratar un moment històric com pocs dels que hi ha hagut a Manresa i en l'Ara, Ramon Llorente, que manté el local i la retolació del Videoclub Manresa ara reconvertit en un bar, ha cedit la gravació aperquè pugui visionar-la tothom ara que fa 25 anys de l'efemèride Les xarxes del club i de lahan publicat retalls aquest diumenge coincidint amb la celebració del 25è aniversari.us ofereix el document sencer.

