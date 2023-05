Calma després de les pluges

La calma després de la tempesta. Amb aquesta frase es pot definir el temps que ens espera per aquest dilluns. La previsió apunta al retorn de l'després de les pluges del cap de setmana -amb avisos per temps violent inclosos-, amb un cel que combinarà eli els, però sense cap ruixat a la vista.Elindica que aes registraran 17 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 23 a la tarda. Ales temperatures cauran fins als 10 graus al matí i arribarà als 25 a la tarda. A, es registraran 10 graus a primera hora i 2 després de dinar, mentre que a, el mercuri s'elevarà des dels 10 graus matinals fins als 22.Així doncs, l'inici de la setmana abandonarà el temps convuls del cap de setmana. El temporal violent ha deixat acumulacions importants d'aigua a diversos punts de lai de les comarques de, però que encara no són suficients per superar l'escenari de sequera. Per la inestabilitat meteorològica, s'han rescatat un centenar d'excursionistes a la Garrotxa

