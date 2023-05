Polèmica per una gelateria al costat del camp d'Auschwitz

Unaha generat. El motiu, la seva ubicació, a pocs metres del camp nazi d', el camp de concentració i extermini més gran delEs considera que l'establiment portàtil està massa a prop del camp, un consideració que neguen els propietaris, que asseguren que la gelateria es troba fora de la "zona de protecció" delque preveu la llei. El portaveu del museu memorial d'Auschwitz,, creu que és una falta de respecte que aquesta paradeta estigui ubicada al lloc on es troba actualment.Des del consistori d', municipi on es troba el famós camp, s'apunta que s'ha obert una investigació per saber si el gelaterper comercialitzar els seus productes.

