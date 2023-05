La línia d'FGC Barcelona-Vallès recupera el tren Granota 27 anys després

Construït després de la Guerra Civil

L'històricha tornat aaquest diumengedel seu darrer viatge.(FGC) ha posat en servei a la líniael tren històric UT-400. El vehicle oferirà els primers trajectes oberts a tota la ciutadania els diumenges, tot cobrint el recorregut entre l’estació de Les Planes i les estacions deEl conseller de Territori,, i el president d’FGC,, han realitzat una de les sis primeres circulacions que ha fet el tren entre Terrassa i Les Planes com a prèvia de les circulacions del 21 de maig i el 4 de juny, que ja estaran obertes a tota la ciutadania. Per accedir-hi, caldrà disposar d’unper a les zones tarifàries corresponents segons l’origen i el destí del trajecte. També s’hi podrà accedir adquirint un bitllet senzill d’FGC.El conseller ha destacat que la posada en circulació d’aquest “tren del segle XX forma part del projecte deque FGC està treballant”. Fernàndez ha indicat que aquest 2023 faque hi ha tren ai “és encara més significatiu poder recuperar aquest tren històric. És una bona manera de donar a conèixer com ha anat evolucionant i canviant el transport ferroviari als FGC”, ha afegit.Durant els dies de funcionament, el Tren Granota farà: Rubí-Les Planes (9.18 h – 9.37 h), Les Planes – Terrassa (10.04 h – 10.46 h) , Terrassa – Les Planes (11.37 h – 12.17 h), Les Planes – Sabadell (12.34 h – 13.16 h), Sabadell – Les Planes (13.26 – 14.07 h) i Les Planes – Rubí (14.34 h – 14.54 h). A cada viatge, el tren s’aturarà a totes les estacions intermèdies, on els viatgers podran pujar i baixar del vehicle.Per tal de poder posar en circulació el Tren Granota, Ferrocarrils ha dut a terme diverses tasques, entre les quals laa l’estat original, la revisió ii de, i ladelsque conduiran aquesta unitat. Actualment, el tren forma part del fons de patrimoni històric de la companyia.A partir d’ara, el Tren Granota passarà a formar part de l’que, sota la marca genèrica Turistren, es gestiona des d’. Així, aquestes circulacions històriques se sumaran a les del Tren dels Llacs, Tren del Ciment, Funicular de Gelida, Cremallera de Núria i Cremallera i Funiculars de Montserrat.El vehicle, de la sèrie 400, va estar en servei entre els anys, i va ser batejat col·loquialment pels viatgers com ai pels seus fars característics de la part frontal.Es va construir durant la postguerra per tal de modernitzar els vells vehicles que cobrien el servei de les prolongacions suburbanes de Sarrià fins a Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell, estrenades entre els anys 1916 i 1922. Després de la Guerra Civil, per fer front a l’augment de la demanda, els enginyers del taller de Sarrià van dissenyar un nou tipus de vehicle, d’aspecte i tecnologia modern, el que es coneixeria com a Tren Granota. Es va posar per primera vegada en circulació l’any 1944.Quan Ferrocarrils es va fer càrrec de l’explotació d’aquestes línies el 1979, va endegar un programa de modernització de les 14 composicions, que es trobaven en un estat de conservació força deficient. El 20 de juny de 1996, commemorat amb diversos actes oficials, van circular els darrers trens del tipus 400, que van ser substituïts per les unitats de tren de la sèrie 112.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola