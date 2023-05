Busquen un home de 83 anys desaparegut a Sant Cugat del Vallès des de dissabte

Benito Monzón, desaparegut a Sant Cugat Foto: Cedida

Els equips d’emergències busquen un home de 83 anys desaparegut ades de dissabte. Elva ser vist per últim cop a dos quarts de dues de la tarda als jardins de Sant Francesc. Vestia pantaló i sabatilles grises i camisa blava amb punts blancs. La família va denunciar-ne la seva desaparició alscap a les 19 hores.S’ha activat la recerca des de primera hora d’aquest diumenge amb els Mossos, els ADF i, a més de voluntaris. Hi participa la unitat canina i també un helicòpter, així com la pròpia família. S’han enganxat cartells a la zona de, Can Calders i a. També es busca per l’entorn del

