I tu, saps del cert a quina generació pertanys?

La nostra societat es divideix en generacions. Ja n'hi ha diverses, de manera que ordenar-les és una tasca que s'intueix necessària per saber quin tipus de persones configuren cada etiqueta generacional. Actualment n'hi ha set. Son aquestes:

La generació grandiosa

La generació silenciosa

La que va lluitar a la II Guerra Mundial. Ronald Reagan va dir que els membres d'aquesta generació "van salvar el món" quan eren joves. El nom de la generació prové del títol d'un llibre de Tom Brokaw en què l'autor assegura que és "la millor generació que mai ha produït cap societat" perquè no van lluitar per fama ni reconeixement sinó perquè "era allò que s'havia de fer".

Els que van créixer després de la II Guerra Mundial. L'adjectiu "silenciós" és perquè se'n té una imatge de generació amb consciència cívica i força conformista. L'origen del nom es troba en un article de la revista Time del 1951 sobre la joventut nord-americana d'aleshores.

Els baby-boomers

La generació X

Els millennials

La generació Z

La generació Alpha

Els més coneguts. La data que es marca com l'últim any en què van néixer baby-boomers, el 1964, és poc després que es comercialitzessin les primeres pastilles anticonceptives, que van portar un descens de la natalitat.Douglas Coupland va escriure la novel·la "La divisió de la societat en generacions" que ajuda a entendre com l'època en què es neix influeix en la visió sobre el món. Els X son els nascuts entre 1965 i 1980 que van tenir una ruptura més radical amb els valors establerts fins aleshores.Nascuts entre els anys 1981 i 1996. Els fills dels baby-boomers. Batejats inicialment com a generació Y, perquè van arribar després de la X, han acabat rebent el nom de "millennials" perquè són la primera generació que va arribar a la majoria d'edat en el nou mil·lenni.Son la generació que ha vingut després dels millennials. Nascuts entre els anys 1997 i 2012, diuen d'ells que tenen molta sensibilitat per a l'eix de raça i l'eix de gènere La tecnologia ha format part de la vida de la generació Z des que van néixer.És l'última generació a qui s'ha batejat, que engloba les persones nascudes a partir de l'any 2013.

