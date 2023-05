No podia parar d'eructar i li van diagnosticar una malaltia terminal

és una noia de 24 anys que va descobrir que téen etapa 3 després de notar que no podia deixar d'eructar, segons The New York Post.Els seusvan començar el novembre del 2022 amb bombolles i una sensació de inflor a l'estómac. ", estava tan malament que no podia ni anar a treballar", diu.Després dei sotmetre's a proves, la jove va rebre la notícia que patia càncer d'ovari en una etapa avançada. "Va ser totalment commocionant, no tenia idea que alguna cosa així pogués estar succeint".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola