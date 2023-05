Els quatre passos per saber escollir un meló

Examina superficialment

S'acosta l'estiu i creix la varietat de fruites als mercats. Una d'elles és el meló, un dels productes estrella dels postres estiuencs. Com cal escollir-lo per encertar i que surti bo? t'ho expliquem en quatre punts.Si sembla que està buit o molt suau, és probable que estigui dolent. A més, si la closca està tova passa el mateix. Tots aquests senyals indiquen que ha perdut aigua.Si l'aroma és picant o amarg també és un senyal que està dolent.Si veiem que hi ha zones en blau o seccions marrons molt grans a l'escorça, vol dir que hem de llençar-lo.Finalment, si veiem que apareix la floridura, també ens haurem de desfer de la fruita, ja que els fongs poden posar en perill la salut del consumidor.

