està de moda. De fet, fa mesos que se'n parla. I no només això, i és que no són pocs els països que han prohibit el seu ús pels riscos que comporta. Té, però, una part divertida: aquesta intel·ligència artificial () ofereix possibilitats infinites amb les quals és interessant jugar. Pots preguntar-li qualsevol cosa i ofereix respostes enginyoses i encertades a parts iguals.El darrerque ha sorprès moltíssima gent a les xarxes socials és el que ha liderat el diari New York Post, que ha demanat a la IA que li oferís una breu descripció sobreo lloc d'origen. Una percepció, però, que en la majoria dels casos ha estat basada en estereotips. El resultat és impressionant: "Elssón sorollosos i tenen dret. La cultura estatunidenca valora l'assertivitat i l'autopromoció, cosa que pot portar a un estil de comunicació més fort i assertiu”, començava a explicar.Per a Chat GPT, elssón mandrosos i els encanta sortir de festa. Per la seva banda, elsadoren jugar a hoquei. Elsestan obsessionats amb el futbol i la samba i elssón apassionats i drogaddictes. En canvi, elssempre estan tensos i els encanta el te. Així, a mesura que ens anem endinsant en l'article del mitjà nord-americà veiem com, en el fons, la intel·ligència artificial el que fa és generar clixés.De la mateixa manera, assegura que elssón arrogants i els agrada el vi, elssón estrictes i no tenen sentit de l'humor, elssón freds i adoren el vodka o elssón avorrits i els encanta la xocolata. La IA té resposta per a gent de bona part del món. Sobre els, diu que són treballadors, però que els falta ser innovadors. Al, afirma que les persones són educades i estan "obsessionades" amb la tecnologia.En canvi, el que torna bojos els, segons Chat GPT, són els cànons de bellesa i el K-pop. Per la seva banda, elssón pobres i els falta higiene, i elssón corruptes que viuen per estafar. Finalment, la joia de la corona: què pensa sobre els espanyols? Fàcil: que són mandrosos i que el que de veritat els apassiona són les migdiades.Aquesta nova tecnologia està programada amb un, per la qual cosa les solucions que ens dona als problemes, en principi, són "més naturals", és a dir, són les que podríem obtenir d'un altre ésser humà i això, precisament, és el que tant ha molestat els internautes.

