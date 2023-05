Què és un limfoma no Hodgkin​?

#fyp ♬ original sound - 🎧 @gewaarja Doctors “Aren’t You Going To Tell Him” Parent “Nooooo Way” What was I supposed to tell him that the treatment he had done that caused him to have multiple surgeries didn’t work and he has to go home until he passes 😓😓😓 You Say what you have to say to protect your child 💜💙😓 #storytime

"Com li dius això al teu fill? No pots"

L'amor pels fills és, sovint, incondicional, i ens porta a fer coses que mai hauríem pogut imaginar. Una mare australiana, la, ha explicat a les xarxes socials el que ha fet ella per la seva criatura. L'impacte és tal que la història s'ha viralitzat en poques hores aSegons ha compartit, aquesta progenitora ha hagut de passar per una de les coses més doloroses que hi pot haver en aquest món: viure la mort d'un fill. De fet, ella ho ha experimentat tres cops. Cadascuna de les seves tres criatures va morir per causes diferents. L'última que va haver d'afrontar és la del seu fill, a qui li van diagnosticar amb només 10 anys un. A mitjans de 2021 li van dir que el petit s'havia de sotmetre a una intervenció quirúrgica, així com a sessions de quimioteràpia durant mig any.La patologia de l'Omar es desenvolupa quan les cèl·lules canceroses comencen a créixer sense control arreu de l'organisme. Amb ella, quasi qualsevol cèl·lula del cos pot convertir-se en càncer i propagar-se a altres zones . A causa d'aquest agressiu càncer,per les complicacions que se'n van derivar.El limfoma avançava sense control i, a poc a poc, esgotava la seva vida. No va passar gaire temps fins que els metges van decidir reunir-se amb la família: la malaltia de l'Omar era. Amb aquest horitzó, la Ghewanperquè morís envoltat del seu nucli més pròxim. Però, després de rumiar-hi força, va decidir que no li diria la veritat a la criatura. Per contra,. A les xarxes, ha detallat com aquest va ser el pitjor moment de la seva vida.Aquesta mentida piadosa va arribar fins a tal punt que el va tornar a l'hospital perquè toqués la campanya de l'àrea oncològica, tal com fan els pacients que ja han superat el càncer. Aquest moment, explica, li va partir el cor en dos. "Dir-li aquesta mentida va ser horrible. Que el seu tractament havia anat bé i que finalment havia acabat la seva tortura, i que per això podia tocar la campana...", relata ella mateixa als internautes.Així doncs, després de rebre l'alta mèdica, l'Omar va ser a casa acompanyat del seu pare, la seva mare i el seu germà gran fins que va morir a començaments del 2022. Però no ha estat fins ara, més d'un any després, que la seva mare ha decidit compartir-ho al món., sentencia en el vídeo.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola