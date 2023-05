Una menor denuncia un grup d'adolescents per viralitzar imatges sexuals seves sense consentiment

Agents de la policia espanyola han identificat diversos menors,perquè tenen menys de 14 anys, per suposadament haver fet sèxting, a través d'una famosa xarxa social, amb una altra menor i posteriorment haverd'ella a Palma.Segons ha informat el cos de seguretat en una nota de premsa, a principis de maig, el grup de Delinqüència Econòmica i Ciberdelinqüència (Delictes Tecnològics) va rebre unad'una menor que, pel que sembla, hauria enviat un vídeo de contingut íntim a un tercer, també menor d'edat, i aquest l'hauria difós a diversos contactes des d'una xarxa social,d'aquesta manerai creant-li un profund malestar a la víctima, danyant la seva pròpia imatge.Elsque s'haurien comès són el de revelació de secrets i distribució de pornografia infantil. Amb la informació facilitada per la denunciant, ampliada després pels investigadors, s'han realitzat les gestions oportunes i s'ha identificat un grup de menors, que tenien un grup en una famosa xarxa de missatgeria instantània.Els agents han demanat la presència de tres dels menors, atès que són els que han interactuat amb la víctima de manera directa o indirecta i, en companyia dels seus pares, se'ls ha tret els telèfons mòbils.i els vídeos rebuts, per la qual cosa el material es va fer impossible de controlar, fiscalitzar o recuperar perquè no fos divulgat a més persones.Davant d'aquestes circumstàncies, els policies han informat els menors i els seus progenitors que no difonguin més el material, així com que demanin a les persones que poguessin haver'l-ho rebut sense el consentiment de la víctima a esborrar-lo i abstenir-se de reenviar-lo. A banda d'això, els agents han alertat els menors i els seus progenitors de les possiblesen les quals poden incórrer, així com les psicològiques per a la víctima o receptors del material referenciat.Una vegada resolta la recerca per part de la policia i en tractar-se de menors d'edat s'ha participat dels fets a la Fiscalia de Menors de Palma.

