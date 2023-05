Aquesta fruita ajuda a millorar la memòria i protegeix el cor

No és una de les fruites més típiques de casa nostra, però sí que existeixen raons bones per incorporar-la a la nostra dieta. Un estudi delconclou que una dosi diària depot potenciar el funcionament del nostrearterial i contribuir a unaSegons publiquen els seus autors a l', aquests són els resultats d'un assaig aleatori controlat amb placebo, en què es va proveir els participants diàriament amb unaassecats per congelació.Mitjançant unes proves posteriors, els investigadors van avaluar paràmetres com la, lai elsde reacció, pel que fa al, així com lao laal departament cardiovascular. Aquesta experiència va demostrar que els participants que havien rebut elsobteniena l'hora de recordar immediatament llistes de paraules i mostraven més precisió en el canvi de tasques que els participants a qui s'havia proporcionat placebo.En part, els investigadors teoritzen que aquests beneficis podrien explicar-se pel contingut dels nabius en una sèrie de substàncies anomenades, categoria a què pertanyen els pigments que els donen el seu color característic. De fet, aquests beneficis coincideixen amb els observats en altres aliments amb alt contingut amb polifenols, que estan també molt presents en, com ara les de color, com el tomàquet o el raïm.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola