El Govern vol crear un cos especialitzat per projectar Catalunya a l'exterior

Elha iniciat les tasques per crear unamb l'objectiu d'avançar en la professionalització del personal encarregat de la. Amb la iniciativa, encara en tasques inicials per crear una llei, el Govern vol teniren l'àmbitper "fer un pas endavant" en la, així com les relacions amb altres governs i organismes internacionals. "Permetrà definir els requisits professionals que diferenciïn els professionals encarregats de l'acció exterior de la resta i dotar-los d'un caràcter especialitzat", apunta el Govern tot insistint que també permetrà compartir talent amb altres departaments.Actualment, la Generalitat no té cap cos o escala de funcionaris o categoria laboral a la qual es requereixin coneixements especialitzats en. És per aquest motiu que el Govern defensa que cal "fer un pas endavant" i tenir un cos especialitzat enque permeti "garantir que l'acció exterior catalana esi s'executa de la manera més" i amb la "voluntat de generar el màxim".Entre els objectius del nou cos hi ha el reforç de lai facilitar la promoció dels interessos i les polítiques de la; garantir que l'administració pública té personal preparat i amb coneixements i aptituds específiques en matèria exterior; la disposició d'per convocar llocs de treball amb els requisits específics que donin resposta a les necessitats del Govern en l'àmbit internacional; l'i disposar a tots els departaments de personalEl personal se seleccionarà a través dei l'impactede l'avaluació del personal necessari, apunta el Govern. El nou cos és undel Govern i ha de ser aprovat pel Parlament. Ara, el departament d'Acció Exterior i UE ha de redactar l'avantprojecte de llei i després passarà un procés participatiu. Posteriorment, el Govern ha d'aprovar l'avantprojecte i es tramitarà al Parlament.

