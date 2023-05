Veïns dels Tres Turons surten al carrer per dir prou a la massificació turística: «Ens estan fent fora»

Veïns dei els’hanconjuntament aquest dissabte per reclamar. Sortint de diferents punts, els veïns han confluït a l’accés principal deldes d’on s’han desplaçat a la plaça Sanllehí, on ha finalitzat la protesta. Els veïns han denunciat quei exigeixen a l’ajuntament “per revertir-la”.“S’està fentperquè marxem i no ho permetrem”, ha apuntat David Mar, del Consell Veïnal del Turó de la Rovira. Sobre el tancament dels búnquers del Carmel , els veïns asseguren que no és una solució perquè el turisme de borratxera s’està desplaçant a la muntanya pelada.Al crit de consignes com "Turista enrere, això no és casa teva", "No ens robareu una muntanya més" o "Prou incivisme als nostres barris", els manifestants han carregat contra laque, junt amb la, els està obligant adels seusRere una pancarta on es podia llegir "", una de les columnes ha sortit dels jardins Juan Ponce, a tocar de l’entrada dels búnquers del Carmel, que des d’aquesta setmana tenen l’accés tallat als vespres. David Mar, del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, ha lamentat que amb el tancament d’aquest espai “ni desapareixerà ni es canviaran” els hàbits dels turistes perquè ja han detectat que els’està desplaçant a la, un espai ja molt degradat.Mar ha denunciat que lano posant fre a la massificació turística està afectant el dia a dia dels veïns dels Tres Turons, que veuen com el transport públic està permanentment saturat i circular amb els seus vehicles per la zona és cada dia més complicat per la quantitat de busos turístics i taxis que hi ha. En aquest sentit, ha reclamat que s’habiliti una parada de taxis única per al Parc Güell i el Turó de la Rovira, de manera que només puguin accedir a aquests espais els taxis o VTC que portin veïns a casa seva.Miquela, que junt amb veïns de Vallcarca i la Salut han bloquejat durant uns minuts dos dels accessos al Parc Güell abans d’unir-se a la resta de manifestants a l'accés principal, ha recordat que fer aquest parc de pagament no ha millorat ni molt menys la qualitat de vida dels veïns de l’entorn. Aquí, ha recordat els greuges que pateixen per la massificació turística i elsque els suposa. És per això que ha deixat clar que l'única solució passa perque faci "més habitable" una ciutat com Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola