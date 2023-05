El barret de Patum protagonitza la primera samarreta oficial de la festa

L'espai de la Fira de Maig on s'exposa la campanya de promoció de la samarreta oficial de la Patum. Foto: Lídia López

La plaça Sant Pere de Berga ha acollit aquest migdia la presentació de la. La figura que s'ha escollit ha estat, ja que tal com ha destacat el dissenyador de la imatge,, ", siguis d'on siguis i tinguis l'edat que tinguis".Lai l'han esmerçat esforços per fer realitat una posada en escena de primer nivell. L'acompanyament musical de la, que ha arrencat tocant l'Himne de Berga, i el sol de justícia que a les 12 del migdia banyava la plaça han estat els ingredients clau que. El periodistaha estat encarregat de conduir l'acte, i ha començat destacant que "lahan permès que, avui dia, la festa es mantingui tal com ho feien els nostres avantpassats". Ara bé, també ha recalcat que, amb el pas dels anys,, i que l'execució d'una samarreta oficial "és un pas més, però important, de cara a aquesta evolució", amb una clara finalitat de "".En aquest sentit, l'alcalde de Berga,, ha exposat que el concepte del cicle La Patum Tot l'Any és un exemple d'aquesta voluntat de, recordant que aquesta iniciativa va sorgir justament de la vegada que, per culpa de la pandèmia, no es va poder celebrar la Patum. "", ha assenyalat l'alcalde, que ha emfatitzat que a banda de fer realitat aquesta samarreta, d'ençà de la pandèmia també s'ha aconseguit un "".D'aquesta manera, des de les 12.30 hores del migdia, s'ha posat a la venda la primera samarreta de la Patum, que segons ha detallat la membre de la, té un preu dei està disponible en totes les talles, si bé inicialment només se n'han fet 3.000 unitats., però una altra repercutirà sobre els fons d'una entitat solidària de la ciutat, que en aquest 2023 serà la. La samarreta es pot comprar a l'estand de la Fira de Maig de la Fundació i a les botiguesA més, per tal de promocionar la samarreta,. Enfundats de les samarretes, cadascun d'aquests berguedans i berguedanes són protagonistes de la campanya, que també disposa d'un espai especial a la Fira de Maig. "El repte era poder trobar una imatge que, sense agafar cap imatge de la Patum, ho representés tot", ha assenyalat Vinyes, que ha compartit que "".

