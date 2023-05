Trias s’erigeix en «clarament» guanyador a Barcelona i reivindica Junts a les portes de la campanya

El candidat de Junts a Barcelona,, ha considerat que el resultat de les eleccions a la capital catalana serà "clar" i a favor seu. "La gent es quedarà parada. No anem igualats.", ha proclamat en un acte al Parc Central del Poblenou que ha aplegat 230 candidats de Junts als comicis. En el discurs, ha reivindicat la pertinença al seu partit., ha dit en un míting on ha coincidit amb la presidenta suspesa del Parlament,i el secretari general de la formació,, que ha criticat la "incompetència" del Govern alhora que ha retret la "vergonya" de les oposicions de dissabte."Alguns en comptes de solucionar problemes en creen de nous i ens hem de rebel·lar contra la institucionalització de la incompetència i el sectarisme", ha dit Turull, que ha tancat l'acte. L'encarregada de fer la inauguració ha estat Borràs, que s'ha mostrat(JEC), que li ha retirat les credencials de diputada . "La JEC hi ha tornat, torna a vulnerar els drets de les més de 600.000 persones que ens van fer confiança", ha dit davant de centenars d'assistents.Al seu torn, l'expresident del Govern i eurodiputat,, ha defensat que el vot de Junts "no es llença" sinó que "va a parar a una cistella que l'Estat i alguns de casa volen buidar i que continua plena". De la mateixa manera que Trias, Pugidemont ha predit que aquesta "cistella de vots" serà una sorpresa "per a molts", però no per als integrants de Junts.

