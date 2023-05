El truc definitiu per fregar bé el terra de casa

Normalmente la gente llena el cubo de la fregona hasta arriba de agua y le echa un montón de productos para limpiar el suelo y aún así, el suelo no queda limpio.



Hay gente un pelín más avispada que lo llena poco y cambia todo el rato el agua, pero con este sistema... — Alcachofita 2.0🏳️‍⚧️✨ (@Alcachofitaa2) May 5, 2023

d’una casa pot resultar una tasca avorrida i, a vegades, ineficaç. La tuitaireha explicat el seu truc en un enfilall de Twitter per evitar que el terraExplica que en una galleda negra s’ha de posar aigua neta amb els productes i que s'hi posi el pal. Sense escórrer (tret que tinguis parquet) diu que es fregui el terra.Un cop feta aquesta operació, cal escórreri recollir tota l'aigua a la galleda del pal de fregar. L'aigua del cub negre continua neta i l'aigua del pal de fregar és la bruta.El temps que es gasta en fer la segona passada per recollir l'aigua, diu la noia, és el temps queconstantment per no rentar amb aigua negra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola