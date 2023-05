Nou apunyalament: fereixen a ganivetades un home a Rubí

Un home ha estatamb diverses ganivetades aquest divendres a la tarda a(Vallès Occidental), al passeig de Les Torres, pels volts de dos quarts de quatre de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ( SEM ) ha acudit ràpidament al lloc dels fets amb dues dotacions i ha aconseguit estabilitzar-lo, tot i que ha quedat ferit.La víctima, d'uns 40 anys, ha estat evacuada a l', on encara ara es troba ingressada en estat, encara que no es tem per la seva vida. Segons ha donat a conèixer l'ACN, els Mossos d'Esquadra han obert unaper trobar l'autor de les ganivetades, que haurien pogut ser mortals. Quan un grup d'agents va arribar a Les Torres, el presumpte responsable de l'apunyalament ja havia fugit.

