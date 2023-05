Laés necessària per als ossos i músculs. Les persones que passen moltes hores tancades a casa o tenen dificultats d'absorció intestinal requereixen uns suplements, peròque aquesta vitamina, que es va descobrir fa tan sols cent anys, no es pot prendre ni a la lleugera ni tampoc amb molt freqüència sense prescripció mèdica.Diversos tipus de persones son considerades de risc i susceptibles a rebre dosis de vitamina més enllà de les naturals. Les persones de més deson una bossa de la població que pot requerir aquesta ajuda vitamínica com també les que preneno les afectades per lai celiaquia.Aquelles persones que pateixeno malaltia dei les que teneno hepàtiques, també formen part dels col·lectius de risc.amb moderació,poden ajudar a augmentar els nivells de vitamina de manera natural.

