Laés un factor important de risc d'infart de miocardi i accident cerebrovascular i una de les principals causes de mort prematura a nivell mundial.Una investigació publicada a l', una revista de la Societat Europea de Cardiologia (ESC), ha publicat que parlar pelo més a la setmana està relacionat amb unen comparació de fer-ho menys d'aquest temps."El que importa per a la salut cardíaca és la quantitat de minuts que les persones passen parlant per un telèfon mòbil, i més minuts signifiquen un risc més gran", explica, líder de l'estudi.L'estudi va examinar la relació entre fer ii la hipertensió d'inici recent. L'estudi va fer servir dades del Biobanc del Regne Unit. S'hi van incloure un total de 212.046 adults de 37 a 73 anys sense hipertensió.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola