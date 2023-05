Carles III, coronat rei d'Anglaterra en una cerimònia històrica

📹 VÍDEO | Així ha estat el moment en què Carles III s'ha convertit en el nou rei del Regne Unithttps://t.co/ROw8oeOFJo pic.twitter.com/UV51WkDUAU — NacióDigital (@naciodigital) May 6, 2023

Ha estat coronat en una cerimònia històrica aquest dissabte a l'abadia de Westminster com el successor de la difunta-la monarca més longeva en més de 1.000 anys- en un acte que feia 70 anys que no es veia al país.El monarca ha assumit el tan esperat regnat a la cadira de coronació després que el bisbe de Canterbury,, li fes la unció privada -l'única part de l'esdeveniment que no ha estat pública-. La cerimònia ha tingut com a testimonis, entre els quals destaquen desenes de dignataris internacionals, el ple del govern i l'oposició britànica, a banda d'artistes i personalitats de la cultura local i internacional.Carles III d'Anglaterra, de, ha lluït al cap per primer i últim cop a la seva vida la corona de Sant Eduard, feta en el segle XVII per a Carles II.

