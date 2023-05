La policia de Londres deté activistes antimonàrquics poc abans de començar la coronació de Carles III

Menys d'una hora abans que comenci oficialment l'acte de coronació de Carles III com a nou rei del Regne Unit, la policia de Londres ha detingut aquest dissabte el líder del grup antimonàrquic Republic, Graham Smith, així com altresen el marc d'unacontra el futur monarca. Ha estat la mateixa organització de Republic qui ha informat els mitjans de comunicació dels. Concretament, Smith havia estat recollint pancartes per als manifestants a la plaça de Trafalgar quan ha estat detingut per agents de seguretat, segons ha apuntat el diari The Guardian.

